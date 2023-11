Un fiume di finanziamenti sull’asse adriatico in arrivo dal Pnrr. È finalmente realtà il progetto finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu per la Ciclovia Turistica Nazionale Adriatica che prevede un percorso da Chioggia in provincia di Venezia fino al Gargano. Il protocollo d’intesa è datato 29 marzo 2019: la Ciclovia Adriatica è stata sottoscritta dalle Regioni Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia con la Regione Marche individuata come territorio capofila.

La somma assegnata alla Regione Puglia dal piano di riparto, è pari a ben 18.942.982,46. In una recente determinazione della Provincia di Foggia si stabilisce che i soggetti beneficiari utilizzino le risorse loro assegnate esclusivamente per la progettazione definitiva/esecutiva, per la esecuzione, il collaudo/ e la regolare esecuzione dell’asse principale della ciclovia. Sono ammesse le spese per l’adeguamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Le risorse stanziate devono consentire di realizzare la Ciclovia Adriatica nella Regione Puglia. Concorrono al raggiungimento dei km complessivi di ciclovia, da realizzare e collaudare entro il termine perentorio del 30 giugno 2026, anche quelli relativi ad interventi finanziati con eventuali ulteriori risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali.

La Provincia ha definito il team che si occuperà della Ciclovia, nominando i dipendenti interni all’Ente che si occuperanno di tutto il pacchetto del progetto. Responsabile del Procedimento sarà l’architetto Giacomo La Ferrara.