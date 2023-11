Si terrà il 28 novembre, alle ore 15, nell’aula magna del dipartimento DAFNE dell’Università di Foggia (via Napoli 25, II plesso, Aula 2), il seminario dal titolo Il modello di business dell’agrovoltaico come innovazione. Evidenze scientifiche delle coltivazioni officinali in sinergia con impianti fotovoltaici dinamici.

L’incontro, cui interverranno rappresentanti del mondo della ricerca, delle istituzioni, delle organizzazioni datoriali, dell’ambientalismo e della formazione, si rivolge a un pubblico di specialisti e addetti ai lavori (aziende, ricercatori, studenti, organizzazioni datoriali e decisori), partendo dai risultati di una ricerca specifica che accresce il bagaglio di conoscenza sugli aspetti agronomici ed economici connessi al settore agrovoltaico. Ma vuole essere utile anche a un pubblico più largo, composto da chiunque senta la necessità di conoscere le specificità che contraddistinguono l’agrovoltaico nel panorama delle rinnovabili, in un contesto come la Capitanata, in cui ancora si deve costruire un quadro di compatibilità armonica tra il necessario sviluppo del settore della produzione energetica sostenibile e una forte vocazione agricola e paesaggistica del territorio.

L’idea del seminario, dall’impianto tecnico ed economico, nasce dall’incontro tra un pezzo del mondo dell’agrovoltaico della Capitanata e la poesia. E’ stato ideato, infatti da Legambiente FestambienteSud e tre aziende che insieme hanno sostenuto e organizzato la tappa del Premio Strega Poesia in Foresta Umbra, il 2 agosto scorso, presso l’Elda Hotel in Foresta Umbra. Da quell’incontro, incentrato sulla forma d’arte letteraria più antica e più nobile, e dalla omogeneità dei partner aziendali dell’evento, impegnati nel mondo delle rinnovabili, è scaturito anche il bisogno di promuovere un secondo momento che viene incontro alla necessità di far conoscere il mondo dell’agrovoltaico e i risultati di uno studio condotto dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) dell’Università di Foggia commissionato dall’azienda M2 Energia Srl, con il partenariato di Ilos Energy e Statkraft.

Programma

Il modello di business dell’agrovoltaico come innovazione.

Evidenze scientifiche delle coltivazioni officinali in sinergia con impianti fotovoltaici dinamici.

Il seminario è promosso da

Legambiente FestambienteSud- M2 Energia – Ilos Energy – Statkraft, in collaborazione con

Università degli Studi di Foggia, Dipartimento DAFNE – Comune di San Severo, Confindustria Foggia, Legambiente Puglia, Legambiente circolo Gaia di Foggia, ITS Green Energy Puglia

28 Novembre 2023, ore 15

Università degli Studi di Foggia, Aula Magna del dipartimento DAFNE, via Napoli 25, II presso, Aula 2

Saluto di benvenuto

Milena Sinigallia, prorettrice Unifg

Agostino Sevi, direttore dipartimento DAFNE Unifg

Giuseppe Maccione, presidente Legambiente circolo “Gaia” di Foggia)

Introduce e coordina

Franco Salcuni, presidente Legambiente FestambienteSud

Risultati della ricerca sperimentale

“Valutazioni agronomiche e produttive di piante officinali coltivate con sistema agrovoltaico dinamico”

Antonio Stasi, prof. associato di Economia e politica agraria Unifg, coordinatore della ricerca

Laura Frabboni, prof. associata di Agronomia e coltivazioni erbacee Unifg, collaboratrice alla ricerca

Grazia Disciglio, ricercatrice Agronomia e coltivazioni erbacee, collaboratrice alla ricerca

Relatori delle aziende coinvolte

Giancarlo Dimauro per M2 Energia srl

Jury Mancinelli per ILOS New Energy Italy srl

Carlo Caranese per Statkraft

Sono stati invitati a discutere

Nicola Pavia, Presidente ITS Green Energy Puglia

Filippo Schiavone, Presidente Confagricoltura Foggia

Mario De Matteo, Presidente Coldiretti Foggia

Angelo Miano, Presidente CIA Capitanata

Felice Carrabba, Assessore agricoltura Comune di San Severo

Francesco Miglio, Sindaco di San Severo

Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia

Giuseppe Nobiletti, Presidente della Provincia di Foggia

Daniela Salzedo, Direttrice Legambiente Puglia

Alessandro delli Noci, Assessore allo sviluppo economico Regione Puglia

Raffaele Piemontese, Vice Presidente Regione Puglia

Anna Maria Fallucchi, Senatrice

Gisella Naturale, Senatrice

Mario Furore, Parlamentare europeo

Il seminario è aperto a tutti, ingresso libero

Seguici anche su Instagram – Clicca qui