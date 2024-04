“Congratulazioni a Giovanni Vergura per la nuova posizione di Istruttore Amministrativo a San Marco in Lamis”. Lo scrive l’ex deputato sammarchese Angelo Cera. “Voi direte chi è Giovanni Vergura? Giovanni è tra le quattro persone che verranno assunte tra qualche giorno al Comune di San Marco in Lamis come istruttore amministrativo – evidenzia Cera -. Attualmente ricopre la carica di assessore ai Lavori Pubblici a Monte Sant’Angelo dove già nella scorsa legislatura ne ricopriva la figura di presidente del Consiglio Comunale”.

Con una punta di sarcasmo, Cera aggiunge: “È incoraggiante vedere persone con una storia di dedizione al servizio pubblico, come Giovanni, trovare nuove opportunità per contribuire al benessere della nostra comunità. La sua esperienza sarà sicuramente un valore aggiunto per San Marco in Lamis, specialmente con il supporto continuativo e la collaborazione del Partito Democratico, partito del nostro sindaco Michele Merla e del sindaco di Monte che ne è segretario provinciale. Questi legami solidi sono sicuramente un segno di un impegno costante verso il benessere dei cittadini e la trasparenza amministrativa”.

Poi conclude: “In questo spirito di servizio, ci auguriamo che possa iniziare a lavorare fin da subito al Comune di San Marco in Lamis, mostrando il suo impegno ed evitando di sfruttare l’aspettativa che spetta ai pubblici amministratori. La sua pronta partecipazione sarà un segno tangibile della sua dedizione a questa nuova sfida. Auguri di cuore per questo nuovo capitolo della tua carriera”.