Preoccupazione a Foggia per le sassaiole contro mezzi e abitazioni. Qualche giorno fa sono stati presi di mira gli autobus dell’Ataf, ora arriva la denuncia di alcuni cittadini del Comparto Biccari.

“Il quartiere sta subendo un ulteriore sfregio alla dignità delle persone che lo abitano – scrivono in una lettera inviata in redazione – Da qualche settimana alcuni ‘balordi’, nelle ore notturne, prendono di mira le abitazioni con lanci di pesanti sassi verso balconi, finestre, vetrate e giardini, sommando al danno delle cose i rischi per l’incolumità personale. Al già noto degrado urbano, certo non si avverte il bisogno di aggiungere ulteriore detrimento né si può accettare di diventare, nelle proprie case, ostaggi di questi “personaggi”‘.

Da qualche settimana alcuni ‘balordi’, nelle ore notturne, prendono di mira le abitazioni con lanci di pesanti sassi

Poi l’appello alla nuova sindaca Maria Aida Episcopo: “Di qui un appello alla nuova Amministrazione perché questa zona della città venga preservata da ulteriori atti indegni, favorendo una maggiore presenza della Polizia Locale, il potenziamento della pubblica illuminazione, installando telecamere di video sorveglianza, e, soprattutto, creando iniziative di aggregazione sociale, culturale, sportiva, volte a ridurre la deriva valoriale cui assistiamo ormai da troppo tempo. È ora che tutti ci impegniamo a ‘remare in senso contrario’ perché in questa città si possa realmente invertire la rotta”, concludono.