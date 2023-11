Un operaio di 38 anni di Andria, Raffaele Sardano, è morto nel pomeriggio di ieri mentre era al lavoro in un oleificio che si trova sulla provinciale 231 tra Canosa di Puglia e Andria. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, il tubo in acciaio di un macchinario che filtra l’acqua dall’olio sarebbe esploso forse per l’eccessiva pressione dell’aria. L’esplosione ha travolto la vittima che è morta sul colpo per un violento trauma cranico.

Per il 38enne sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118. Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia che hanno effettuato i rilievi con i colleghi della Scientifica che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuto anche il personale dello Spesal della Asl Bat. Il macchinario è stato sequestrato.