Riprendono a Foggia gli incontri dedicati alla fotografia solidale, coordinati dall’appassionato Giuseppe Lacertosa. Il corso intitolato “Diversa-mente insieme” si pone come obiettivo quello di raccontare il disagio, attraverso le immagini: i luoghi ‘calpestati’, le barriere architettoniche e psicologiche.

Il progetto, realizzato con la collaborazione del CSV Foggia, sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 13 novembre 2023, alle ore 19.00, presso la sala “mons. Antonio Martino” della parrocchia Santo Stefano Martire, in Via Giardino n. 7.

Interverranno Giuseppe Lacertosa, il parroco don Sebastiano Iervolino, don Marco Camilletti, già parroco a Santo Stefano e i fotografi Alfredo Ubano e Franco Cautillo.

Con i fondi raccolti grazie alla quota d’iscrizione al corso (10 euro) gli organizzatori sosterranno la costruzione di un pozzo d’acqua a Bigene, nella missione in cui don Marco Camilletti ha svolto la sua opera.

Il calendario degli incontri è il seguente: presso la parrocchia Santo Stefano Martire (Via Giardino, 7 – Sala “Mons. Martino”), dalle ore 18.30 alle 20.00, il 6 dicembre (“La luce e la corretta Illuminazione”, Franco Cautillo); 20 dicembre (“Fotografia di gruppo”, Elisa Liguori); presso il centro diurno “Gli occhi del cuore”, il 3 gennaio 2024 (Giorgio Simone, “Fotografare la città”). Sempre presso la parrocchia Santo Stefano, 17 gennaio (Walter d’Andrea, “L’uso del Flash”); 7 febbraio (Alfonso Delli Carri, “Le modalità di scatto”); 21 febbraio (Vittoria De rosa, “Giudicare un’immagine”); 6 marzo (Edmondo Di Loreto, “A polso fermo”); 20 marzo (Michele Sepalone, “Il particolare”); 17 aprile 2023 (“Cinema e fotografia”, Luigi Carchia).

L’appuntamento del 3 aprile (Antonio Braccio, “Sportiva-mente”) sarà organizzato presso A.S.D La Garuffa (Bigliardo Paraolimpico). Per le iscrizioni è possibile compilare l’apposito modulo: https://forms.gle/mSmDvAKMS2gWrdKz9