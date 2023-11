Ancora una tragedia sul lavoro in provincia di Foggia. Quest’oggi un uomo di nazionalità rumena di 51 anni è morto nei pressi della Sp136, agro del Comune di Accadia sui Monti Dauni.

A quanto si apprende, la vittima stava svolgendo lavori di potatura per conto di una ditta quando, per cause da accertare, è caduta dal mezzo. Per il 51enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri.

