Da 2-0 per il Monopoli a 2-2. Il derby che chiude la 13^ giornata finisce in parità al termine di una bellissima partita. Il Cerignola mai domo riprende i biancoverdi con un grande D’Ausilio, autore di un gol e di un assist perfetto per Coccia che a dieci minuti dal termine trova la zuccata vincente. Tisci deve rinunciare a tre pedine fondamentali come Malcore, Leonetti e Tentardini, ma i sostituti si fanno trovare pronti Santaniello anticipa Martinelli e infila un incerto Krapikas per il vantaggio del Monopoli al 39’ del primo tempo. In precedenza il Cerignola aveva sfiorato per un soffio il vantaggio, prima con un diagonale al volo di Coccia e poi con Sosa.

Il secondo tempo è molto più vivace: D’Ausilio sfiora il pareggio, il Monopoli raddoppia con un bel gol di Starita, il Cerignola accorcia le distanze dopo nemmeno un minuto con il solito D’Ausilio. Dopo un’altra grande chance capitata a Santaniello, i gialloblu ci provano invano con D’Andrea. A venti minuti dal novantesimo Sainz-Maza prende il posto di Ruggiero e cerca di dare più vivacità al centrocampo. Il pareggio arriva al 35’ della ripresa con un bel colpo di testa di Coccia. Il Cerignola, dopo due sconfitte, con il punto di Monopoli interrompe la serie negativa e avanza in classifica.