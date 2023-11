La nomina dell’esecutivo da parte della neo sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo potrebbe non essere un affare molto veloce. Proseguono i riconteggi e il controllo dei voti in Tribunale che potrebbero cambiare parzialmente il volto delle rappresentanze consiliari.

Sarebbero decine le preferenze perse da molti candidati consiglieri al Comune di Foggia delle liste con nuovi loghi, incluse Azione Tempi Nuovi e Con, il cui colore era del tutto simile e molto facile da confondere con la lista Nessuno Escluso della candidata sindaca.

Al momento vanno compresi alcuni elementi: se Verdi e Socialisti di Riscossa Civile recuperano 48 voti, portando in aula Luigi Iorio, e la lista Nessuno Escluso riacciuffa 61 consensi, il Pd potrebbe perdere un suo eletto. L’eletto di Nessuno Escluso invece sarebbe sottratto proprio a Con, che con i resti aveva avuto la meglio, per meno di 150 voti, sui calendiani. Insomma il rebus è intricato. Cambierebbero diversi equilibri in Giunta e soprattutto in aula.

La sindaca al momento, secondo i rumors, potrebbe trattenere a sé, con suoi fedelissimi, le deleghe alla Legalità e alla Trasparenza e all’Attuazione del programma, un assessorato tanto voluto dai suoi spin doctors.

