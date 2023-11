Continua l’azione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce rivolta alla salvaguardia del territorio.

Nell’ambito della quotidiana attività finalizzata al controllo economico e finanziario ed al contrasto degli illeciti in materia ambientale, i Finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo, a seguito di approfondite indagini, hanno proceduto al sequestro di 68 casette mobili installate all’interno di un camping situato in Porto Cesareo, verosimilmente prive dei prescritti titoli abilitativi e delle relative autorizzazioni paesaggistiche.

L’area sottoposta a sequestro è costituita da 2.778 metri quadrati di copertura riferibili alle casette dotate di ampie verande in legno e giardino di pertinenza, in grado di ospitare fino a cinque persone ciascuna, completamente arredate e munite di tutti i confort.

Su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce si è proceduto all’esecuzione dell’ordinanza di convalida del sequestro preventivo effettuato in via d’urgenza, su conforme parere della Procura della Repubblica di Lecce, sull’intera area interessata dall’insediamento abitativo pari a complessivi 26.700 metri quadrati.

Nei confronti del legale rappresentante della struttura ricettiva è stato ipotizzato il reato di lottizzazione abusiva con esecuzione di opere su beni sottoposti a vincolo paesaggistico, in assenza delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata qualora intervenga sentenza irrevocabile di condanna.