Assalto alla linea 2 dell’Ataf di Foggia. Nelle scorse ore ignoti hanno lanciato sassi contro il bus distruggendo un vetro. Episodi simili hanno riguardato anche le linee notturne e la numero 5. Al capolinea dell’ospedale, invece, un gruppo di ragazzini avrebbe lanciato pietre contro la bacheca degli orari devastandola.

Per colpire gli autobus, i vandali si nasconderebbero dietro cassonetti e cespugli per poi entrare in azione al calar della sera.