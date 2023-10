Sei milioni di euro per i lavori di rifunzionalizzazione dell’anfiteatro “Mediterraneo” di Foggia. Il finanziamento è stato annunciato oggi, a Bari, dal vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese. C’è già il progetto esecutivo che è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Comune di Foggia. “Lo facciamo in un Comune che è stato sciolto per infiltrazioni mafiose – ha commentato Piemontese -, in una città che ha bisogno di essere reinserita nei circuiti culturali. Il teatro Mediterraneo è una infrastruttura pubblica che oggi vive una situazione di degrado e che con questo progetto esecutivo, con 6 milioni di euro più 1 di compartecipazione del Comune ritornerà in vita”.

Investimento da 42 milioni nel 2024

Oltre 42 milioni di euro sono stati stanziati dalla giunta Emiliano per la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali. In particolare, 15,7 milioni verranno investiti per creare un nuovo edificio in via Gentile, a Bari, da destinare agli uffici e all’archivio regionale generale, andando così ad azzerare totalmente i fitti passivi della Regione Puglia. Gli interventi sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa dal governatore Michele Emiliano e dall’assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese. Entro i prossimi 15 mesi sarà avviato il cantiere della nuova sede regionale: “Così a fine legislatura la Regione non avrà più fitti passivi e potrà contare su un proprio patrimonio immobiliare”, ha spiegato Piemontese. Per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico sono stati previsti circa 15,5 milioni, le opere riguarderanno la provincia di Taranto, a Grottaglie, e quella di Foggia, a Lesina. Altri otto milioni verranno impiegati per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale. Più nel dettaglio, sei milioni saranno investiti per la messa in sicurezza, l’adeguamento funzionale e strutturale dell’anfiteatro Mediterraneo a Foggia; circa 1,8 milioni per il completamento dei lavori di collegamento tra viale de Blasio e la Sp 231, l’ex strada statale 98. Infine, 6,3 milioni circa saranno spesi per acquistare e consegnare a 58 comuni gli scuolabus elettrici per garantire una mobilità sostenibile ad emissioni zero.