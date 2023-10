In due rubano monopattino in negozio del centro di Foggia. Ma ci rimettono una bicicletta

Attimi concitati in un negozio centralissimo di Foggia. L’imprenditore Gianmichele Romano delle omonime “Residenze Romano”, primo rooftop della città, ha pubblicato il video del furto di un monopattino da parte di due persone, una giunta nell’attività a piedi, l’altra in bici. Ad un certo punto si vede il ciclista dileguarsi con il monopattino trafugato nel negozio, mentre la persona che era a piedi ha tentato invano di scappare con la bicicletta parcheggiata all’esterno dal complice. Ma la prontezza della titolare lo ha costretto a fuggire a piedi. In buona sostanza, i due si sono ritrovati con un monopattino in più e una bici in meno.

“Rubato monopattino e recuperata bici, probabilmente rubata, grazie al coraggioso intervento di Iryna – ha scritto Romano su Facebook -. La bici è stata sequestrata dai carabinieri, il proprietario potrà farne richiesta. Se invece fosse di proprietà del ladro sarà un piacere restituirgliela”, ha ironizzato.