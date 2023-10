“Io ci metto la faccia”, a Foggia il volantino con il volto insanguinato del candidato: “Immagine forte contro il malaffare”

“Io ci metto la faccia”. Insanguinata, scattata dopo l’aggressione subita a Foggia. L’avvocato Luigi Miccoli, candidato alle prossime amministrative nella lista Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni, lancia un messaggio forte alla città.

“Sono stato molto indeciso quando ho deciso di candidarmi e ho trovato spazio e condivisione nella lista del mio partito, sull’opportunità o meno di usare l’immagine che state vedendo adesso in campagna elettorale – ha spiegato sui social -. Un’immagine obiettivamente forte, destinata a far discutere, a dividere. Alla fine ho scelto di presentarmi anche così, con la faccia insanguinata dopo l’aggressione subita, perché sono una persona libera, e la libertà supera di gran lunga anche la paura. Ho scelto di non nasconderla, perché odio l’illegalità, il malaffare, e perché le zone grigie e le connivenze con la politica si possono cancellare davvero solo se le persone oneste ci mettono la faccia proprio come ho fatto io, come faccio io, da sempre e non solo nella mia prima campagna elettorale vissuta in prima persona.

Mettiamoci la faccia tutti, e Foggia non solo la salveremo ma la faremo rinascere, con programmi e soluzioni realistiche e non promesse irrealizzabili e prese in giro, con consapevolezza, senso civico, generosità, umanità, fermezza, passione civile. Mettiamoci la faccia con il coraggio delle proposte, delle idee e della dignità, e Foggia ce la farà”, ha concluso.