“Votate, votate, votate!” L’appello appassionato del “Coordinamento per la rinascita di Foggia”

Il “Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la rinascita di Foggia”, con un appello agli elettori foggiani rompe il silenzio stampa che ha osservato nel periodo che precede le elezioni amministrative indette per il rinnovo del Consiglio comunale di Foggia, dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose ed il conseguente commissariamento imposto per circa due anni.

“Il Coordinamento si è finora sempre battuto – si legge in una nota – per evidenziare criticità esistenti e proporre contributi risolutivi alle questioni spinose e urgenti per la vivibilità e la dignità della città capoluogo e dei cittadini foggiani, sollecitando istituzioni, cittadini e comitati, associazioni datoriali, imprenditoriali, sindacali e del Terzo Settore, a contribuire a tessere un filo di fiducia tra cittadini e istituzioni per riprendere la speranza di vivere in una città più civile, più moderna, più bella, bene amministrata. E c’è un’occasione straordinaria che consente ai cittadini foggiani di riprendersi la città. L’occasione per la liberazione di energie nuove e vive è costituita dalle elezioni del 22 e 23 ottobre, domenica e lunedì prossimi”.

Il “Coordinamento per la rinascita di Foggia” fa appello “con tutta la passione civile, con tutto il calore del cuore e l’esigenza della ragione, a tutti i cittadini foggiani a recarsi ai seggi a votare per il rinnovo del Consiglio comunale del capoluogo. Votate, votate, votate!”.

E ancora: “Non è un appello per fare propaganda a qualche coalizione, a qualche partito o a qualcuno dei candidati sindaci, no. Sta alla coscienza di ciascuno e alla capacità di scelta ragionevole di ogni foggiano decidere di andare a votare e per chi votare. Si dice: “tanto non cambia niente”. Non è vero. Andiamo tutti a votare e riprendiamoci la città, riprendiamoci la dignità, la bellezza, l’onore di essere cittadini foggiani, quelli che vogliono risalire la china e ce la faranno”.

Poi concludono: “Il Coordinamento continuerà ad essere l’occhio vigile della città reale, a sostenere battaglie di civiltà, di legalità, di democrazia, di ascolto dei bisogni e delle esigenze dei cittadini, chiunque vinca le elezioni, chiunque sia il sindaco eletto, qualunque sia la maggioranza chiamata a governare a Palazzo di città. Ma se è vero che amiamo Foggia, andiamo tutti a votare”.