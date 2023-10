Balzo dell’Università di Foggia nei ranking internazionali, avanti di 200 posizioni. “Un risultato eccezionale”

Sono stati pubblicati recentemente i risultati di due tra le principali agenzie di ranking universitarie del mondo: THE – Times Higher Education Ranking e QS Europe University Rankings. Entrambi i ranking prevedono una Reputation Survey tra accademici e considerano le attività e le risorse per la Ricerca, la Didattica e l’Internazionalizzazione.

“Entrare in queste classifiche significa posizionarsi nel top 4-7% mondiale e nell’ultima rilevazione l’Università di Foggia ha ottenuto dei risultati che si possono definire eccezionali considerando la giovane età e la dimensione del nostro Ateneo – ha dichiarato il rettore dell’Università di Foggia Lorenzo Lo Muzio -. Considero questo risultato il riconoscimento tangibile del costante impegno profuso dalla nostra Comunità nel perseguire la qualità della didattica, della ricerca, dell’internazionalizzazione, un risultato che senza dubbio contribuisce ad accrescere il prestigio e l’autorevolezza accademica nel panorama internazionale. “

Nella classifica QS Europe University Rankings 2024, l’Università di Foggia registra un ottimo risultato per il tasso di studenti internazionali in uscita (5° posto in Italia e 25° in Europa!) e in entrata (5° in Italia e 59° in Europa).

La classifica THE – Times Higher Education Ranking 2024, premia l’Università di Foggia praticamente in tutti gli indicatori. THE – Times Higher Education Ranking 2024 ogni anno compara 1904 atenei in 83 Paesi e 13.138 programmi universitari.

L’Università di Foggia nella classifica 2024 ha registrato un balzo in avanti di 200 posizioni nella classifica mondiale rispetto allo scorso anno, entrando in metà classifica tra tutti gli atenei italiani presenti nel Ranking. Non tutti gli atenei italiani riescono ad entrare nel ranking, attualmente sono 57 gli atenei italiani presenti. Le performance migliori sono state registrate nei seguenti ambiti: International Outlook; Teaching e Research Quality.