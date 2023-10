Polemiche su “Pass Laureati”: “Bando aperto per 21 ore, Regione Puglia faccia chiarezza”

“Pass laureati 2023” è un bando pubblico emanato dalla Regione Puglia, attraverso fondi europei, che mira a sostenere i giovani pugliesi che, conseguita la laurea, intendono accrescere le proprie competenze attraverso la partecipazione ad un master post lauream. In particolare, tale sostegno è assicurato attraverso l’erogazione di un voucher per la frequenza di Master post lauream. Il bando finanzia fino ad un massimo di 7.500,00 euro di costo reale per il master scelto in Italia e fino a un massimo di 10.000,00 euro di costo reale per un master estero.



!Dopo i tanti annunci e le tante promesse da parte del presidente Emiliano e dell’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo – spiega il capogruppo della Lista Congedo, Andrea Pasquino – finalmente in data 5 ottobre 2023 sul sito Ufficiale della Regione Puglia veniva annunciato dall’assessore Leo ‘dalle ore 15.00 di oggi, 5 ottobre 2023, sarà pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, il nuovo Avviso pubblico PASS LAUREATI 2023’. A pochissime ore di distanza dall’annuncio dell’assessore Leo, con atto della Dirigente della Sezione Formazione n. 1652 del 06.10.2023, la Regione Puglia ha proceduto a modificare il paragrafo 4 dell’Avviso Pubblico ‘Modalità e Termini per la Presentazione delle Istanze’, fissando il termine della presentazione delle istanze di candidature alle ore 12:00 del 06.10.2023 (il bando era stato aperto alle ore 15 del giorno precedente)”.



“Dopo oltre un anno di attesa e di aspettative i cittadini pugliesi non potranno però presentare istanza di partecipazione all’ Avviso pubblico ‘PASS LAUREATI 2023’ – prosegue -, in quanto il bando, aperto per solo 21 ore (compresa le ore notturne), è stato chiuso dalla Regione Puglia per esaurimento delle risorse disponibili. Infatti, come indicato nella suddetta determinazione della Dirigente della Sezione Formazione n. 1652, ‘alle ore 09:23 del 06.102023 (dopo solo 13 ore dell’apertura del bando), risultavano pervenute 477 istanze di candidature (quelle dei ‘fortunati’ che erano a conoscenza) che potrebbero portare ad un esaurimento delle risorse disponibili pari a 2,3 milioni di euro. L’esiguità delle risorse disponibili messe a bando e i criteri troppo ampi previsti (reddito ISEE del nucleo familiare fino a 35.000 euro) rischiano, peraltro, di non consentire ai cittadini residenti in Puglia, con basso reddito, di utilizzare tale opportunità per finanziarsi gli studi post lauream”.



“Asupichiamo che la Regione Puglia reperisca immediatamente i fondi necessari e proceda con celerità a riaprire i termini dell’Avviso Pubblico, al fine di consentire ad una platea più ampia di cittadini pugliesi (e non solo ad alcuni “fortunati”), di poter presentare istanza per ottenere un voucher per la frequenza di Master post lauream, in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e par condicio fra i candidati. A tal fine – conclude – chiederò ai consiglieri regionali Antonio Gabellone, Paolo Pagliaro, Gianni De Blasi e Paride Mazzotta, di sollecitare con urgenza la convocazione della Commissione regionale competente, al fine di audire l’assessore Leo e fare chiarezza sul grave episodio accaduto che mina ulteriormente la già scarsa credibilità di questa amministrazione regionale”.