Avvistamento straordinario di una rara cicogna nera nel Foggiano. Il video a Rocchetta sui Monti Dauni

Avvistamento straordinario questo pomeriggio al tramonto a Rocchetta S. Antonio sui Monti Dauni. Alcuni cittadini hanno fotografato un esemplare di cicogna nera. In provincia di Foggia la sua presenza è rarissima con solo due coppie nidificanti ma è possibile ammirare gli esemplari durante la migrazione nelle zone umide sipontine. La cicogna nera (Ciconia nigra) è una magnifica creatura che arricchisce la biodiversità italiana. Questo uccello imponente, noto per il suo piumaggio nero e le lunghe zampe rosse, è una presenza affascinante nei cieli italiani ma al contrario della Cicogna bianca (Cicogna ciconia) è molto più rara ed evita costantemente la presenza umana (infatti nidifica in luoghi impervi ed isolati).

La migrazione autunnale della cicogna nera è un vero spettacolo della natura. Queste eleganti creature lasciano le loro terre di nidificazione soprattutto in Europa orientale e si dirigono verso l’Africa subsahariana per trascorrere l’inverno. Lungo il percorso, fanno tappa in Italia per riposare e rifocillarsi.

Gli osservatori di uccelli e gli appassionati di natura si radunano spesso in luoghi strategici come le riserve naturali e le zone umide per avvistare le cicogne nere in migrazione. È un momento emozionante, quando si possono vedere gruppi di cicogne nere che planano maestosamente sopra i paesaggi italiani, sfruttando le correnti termiche per risparmiare energia.

La cicogna nera è un simbolo di grazia e potenza, e la sua presenza in Italia durante la migrazione autunnale è un promemoria della bellezza e della diversità della fauna selvatica del nostro paese. Ogni avvistamento di cicogna nera in migrazione è un regalo della natura e ci ricorda l’importanza della conservazione per garantire che queste meravigliose creature continuino a sorvolare i nostri cieli in futuro.