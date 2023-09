Episcopo vincente al primo turno, ma il sondaggio de l’Attacco è una bufala. Euromedia smentisce categoricamente

Nuovo scivolone del quotidiano l’Attacco diretto da Piero Paciello. Sull’edizione odierna è comparso l’esito di un sondaggio relativo alle prossime Comunali di Foggia. Il giornale fa riferimento a presunti dati dell’agenzia Euromedia, esperta del settore, che indicherebbero Maria Aida Episcopo in netto vantaggio con il 57,40% seguita da Raffaele Di Mauro al 28,20%, poi Giuseppe Mainiero al 6,40%, Nunzio Angiola al 4,90% e Antonio De Sabato al 3,10%. In pratica un trionfo del campo largo di centrosinistra al primo turno.

Ma la notizia è una bufala mastodontica smontata dalla stessa Euromedia. La società ha fatto sapere di non aver svolto nessun sondaggio né per il quotidiano l’Attacco, né per nessun altro committente. Pronta anche ad adire le vie legali. (In foto, Episcopo e Di Mauro)