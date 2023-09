Parte lo sportello per migranti del Centro per l’Impiego di Foggia, 25 ospiti al primo incontro

Circa 25 ospiti presenti al primo incontro dello Sportello dei Migranti gestito dagli operatori del CPI di Foggia presso Casa di Habraham e Sarah – Foggia, un presidio sul territorio che vuole affiancare e orientare i migranti per l’inserimento regolare e duraturo nel mondo del lavoro, favorendo, quindi, anche un percorso di inserimento sociale.

Un’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Centro per l’Impiego di Foggia, rappresentato dal dott. Pino Ferrarelli, referente della rete dei CPI della provincia di Foggia e della Fondazione Siniscalco-Ceci, che gestisce e coordina la Casa di accoglienza.



Curiosità, entusiasmo e voglia di capire come iniziare a lavorare in Italia e come farlo ‘seguendo le regole’: con questo approccio gli ospiti, aiutati dal punto di vista linguistico dagli operatori sociali del Centro, hanno posto domande e richiesto informazioni sulle loro specifiche esigenze.

In un momento storico in cui i temi dell’immigrazione e dell’accoglienza sono al primo posto nell’agenda politica italiana, temi legati inevitabilmente anche alla permanenza dei migranti sul territorio italiano, l’attivazione di uno Sportello che possa guidarli in un percorso lavorativo regolare può essere uno strumento fondamentale per il loro inserimento sociale e nel mercato del lavoro, allontanando i rischi del caporalato e di un’occupazione irregolare, fenomeni ancora troppo presenti in terra di Capitanata.

Lo sportello sarà attivo, previo appuntamento, presso i locali della Villaggio Don Bosco (Località Vaccarella S.S. Km 4 – Lucera) una volta a settimana e presso Casa di Abraham e Sarah (Località Torre Guidacci – S.S. 89 m.197950 – Foggia), di martedì a settimane alterne. Entrambe le strutture ospitano migranti provenienti dal continente africano e dall’Asia meridionale.

‘Dopo il progetto di orientamento nelle scuole di Capitanata, dopo la partecipazione attiva ai Job day del progetto regionale ‘Punti Cardinali’ in tutta la provincia, lo Sportello per i Migranti – afferma la dott.ssa Giulia Marzullo, responsabile degli Uffici del Coordinamento di Foggia – è un altro tassello che si aggiunge al percorso intrapreso che mira a portare i servizi dei Centri per l’Impiego della provincia di Foggia sui territori dove c’è maggiore esigenza di erogare servizi e creare incontri tra domanda e offerta di lavoro. Tutto questo è possibile grazie agli operatori dei Centri per l’Impiego, professionisti formati, pieni di entusiasmo e nuove idee, figure fondamentali per continuare a dar corso alla ‘mission‘ dei centri per l’impiego pugliesi.