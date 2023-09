Assalto ai campi del Foggiano, spariti 60 quintali di uva. “Vogliamo controlli ma ci dicono che sono in pochi”

L’ultimo furto in ordine di tempo nelle campagne del Foggiano è avvenuto nei pressi di Torremaggiore dove ignoti durante la notte hanno portato via circa 60 quintali uva che doveva essere raccolta proprio in questi giorni. Al furto si aggiungono i danni strutturali, in particolare all’impianto di sostegno e alle piante di vite. La situazione non è diversa nemmeno negli altri centri dell’Alto Tavoliere, in particolare a San Severo. Gli agricoltori sono costretti ad organizzare delle vere e proprie ronde nei campi, e giovedì 21 settembrenella piazza principale di Torremaggiore si svolgerà un sit in dal titolo “I Giovani Agricoltori a tutela del territorio”.

“La situazione – racconta Ugo Celozzi, presidente Coldiretti Giovani Impresa – è grave soprattutto nelle campagne tra San Severo e Torremaggiore dove nelle ultime ore un viticoltore ha subito il furto di 60 quintali di uva. È da tempo che chiediamo ai carabinieri e alla Polizia Locale più controlli in campagna ma la risposta è sempre la stessa: abbiamo carenza di organico e di mezzi. Pertanto l’unica cosa che possiamo fare è denunciare. La paura è tanta, temiamo che i furti aumenteranno in prossimità della campagna olivicola che si preannuncia ricca e di qualità. Purtroppo senza controlli delle forze dell’ordine, toccherà a noi agricoltori fare squadra e non abbassare la guardia, e che Dio ci aiuti”.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui