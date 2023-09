Gelo in “Montagna” tra Rotice e Gatta. I 5stelle: “Suicidio centrodestra. Finora solo spartizione di poltrone”

La frescura della frazione “Montagna” di Manfredonia ha lasciato spazio al gelo artico. Poche sere fa, infatti, il sindaco dimissionario Gianni Rotice, il parlamentare di Forza Italia Giandiego Gatta, i rappresentanti della giunta e del Consiglio comunale hanno presenziato alla consueta festa patronale in onore di San Michele Arcangelo presso San Salvatore.

Inevitabile il gelo tra Rotice e Gatta dopo il tentativo di quest’ultimo di mandare a casa il primo cittadino. Al momento il sindaco resta in stand by, ha tempo fino al 25 settembre per rinforzare la maggioranza e ritirare le dimissioni. Nessun confronto con l’opposizione che, nelle scorse ore, ha detto no alla richiesta di Rotice di organizzare un incontro chiarificatore a Palazzo di Città.

Ad oggi Rotice non ha un vicesindaco, né un assessore al Personale con varie deleghe annesse. Starebbe provando a convincere professionisti della città ad entrare in giunta ma, finora, solo porte chiuse. Anche la maggioranza è risicatissima: 12 consiglieri più il sindaco. All’opposizione sono invece 12, i nove membri storici più i tre di Forza Italia, il partito che portò Rotice alla vittoria nel 2021.

In “aiuto” del sindaco potrebbe arrivare, involontariamente, la consigliera forzista Ciuffreda che, per ragioni personali, sarà spesso fuori Manfredonia e quindi impossibilitata a presiedere ai consigli comunali. Ma il fatto che un’amministrazione si aggrappi a circostanze del genere sarebbe alquanto deleterio, soprattutto dopo due anni di commissariamento e i venti mesi di nulla cosmico targati Rotice.

Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle sipontino è tornato all’attacco parlando di “suicidio del centrodestra che mette in ginocchio la città”. In una nota divulgata dal consigliere Raffaele Fatone si legge: “Le attuali dimissioni del sindaco Rotice certificano il chiaro fallimento del progetto politico del Forza Italia e di tutto il centrodestra. In questi anni da forza di opposizione responsabile abbiamo evidenziato le tante criticità, della gestione fallimentare di Ase, con conseguente mancanza di decoro e igiene della citta, la gestione pessima del personale, Fondi Pnrr e Fondi regionali persi in tutti i settori dalla cultura, all’ambiente, passando per altri assessorati (salvo eccezioni), una inesistente programmazione e una promozione turistica ferma a zero. L’ amministrazione di centro destra ha mostrato da subito dei chiari conflitti evidenti tra gli assessori, scelti in virtù di mera spartizione di poltrone tra i partiti che componevano la maggioranza, mettendo in secondo ordine esperienza e competenze che il momento storico richiedeva”.

E ancora: “Va ricordato che lo stesso centrodestra è riuscito a vincere al ballottaggio contro il centrosinistra solo dopo il ‘disinvolto’ passaggio con Rotice delle liste che avevano corso insieme al M5S. La percezione da parte della città del centrosinistra, in quel momento storico, come ‘vecchia politica’ e la condivisibile volontà di rinnovamento a tutti i costi, hanno portato i cittadini a scegliere il ‘nuovo’ Giovanni Rotice, seppur con percentuali risicate che avrebbero dovuto da subito accendere dei campanelli di allarme“.

Secondo i pentastellati “l’attuale crisi dell’amministrazione culminata con le dimissioni del sindaco ha in realtà radici ben lontane: le molteplici crisi su svariati temi, la sofferenza della città e la defenestrazione dell’assessore ai Lavori Pubblici avevano portato alla luce situazioni che già avrebbero dovuto indurre Forza Italia alla richiesta di una verifica politica, ma tutto è sembrato scorrere via di fronte ad una città attonita. La stessa forza politica che decide di aprire una crisi solo in piena Festa della Madonna, una volta rimosse le deleghe al vicesindaco Giuseppe Basta e all’assessore Libero Palumbo. Quando gli interessi di partito contano più del bene comune! Una crisi che ha prodotto una vera debacle per Forza Italia e per il suo leader Gatta, che alla prima prova di governo, ha platealmente fallito su tutti i fronti: affidabilità, qualità e preparazione delle donne e uomini chiamati ad amministrare il Comune”.

Poi concludono: “Abbiamo comunicato con fermezza al sindaco Rotice la nostra chiara decisione di continuare a svolgere in maniera responsabile il nostro ruolo di opposizione, così come fatto fin d’ora. Siamo altresì consapevoli del consenso e degli attestati di stima ricevuti in questi giorni da tantissimi nostri concittadini che ci rendono orgogliosi per quello che abbiamo fatto e soprattutto per come lo abbiamo fatto, evidentemente c’è ancora speranza tra la gente e voglia di rinnovamento e se la volta scorsa ci siamo andati vicini… Noi del Movimento 5 Stelle ci siamo, pronti a fare la nostra parte”.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui