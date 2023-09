VajontS 23, a 60 anni dalla tragedia l’azione corale di teatro civile in 130 teatri. C’è anche Bottega degli Apocrifi

“Fanne parte!” è l’invito che la Compagnia Bottega degli Apocrifi di Manfredonia lancia all’intera cittadinanza e ai comuni limitrofi per essere parte del grande coro cittadino di VajontS 23.

Si parte il 23 settembre alle ore 18.00 al Teatro Comunale “L. Dalla” con un incontro illustrativo e dal 2 al 9 ottobre ci saranno 3 appuntamenti di laboratorio gratuiti aperti alla cittadinanza e a tutte le età per essere “coro” di VajontS 23.

Cos’è VajontS 23 e perché anche a Manfredonia?

La storia del Vajont riscritta, 25 anni dopo il celebre racconto televisivo, da Marco Paolini con la collaborazione di Marco Martinelli, drammaturgo e regista del Teatro delle Albe, non è più solo un racconto di memoria e di denuncia sociale, ma diventa una sveglia. La narrazione di quel che è accaduto si moltiplica in un coro di tanti racconti per richiamare l’attenzione su quel che potrebbe accadere. “Quella del Vajont – spiega Paolini – è la storia di un avvenimento che inizia lentamente e poi accelera. Inesorabile. Si sono ignorati i segni e, quando si è presa coscienza, era troppo tardi. In tempo di crisi climatica, non si possono ripetere le inerzie, non possiamo permetterci di calcolare il rischio con l’ipotesi meno pericolosa tra tante. Tra le tante scartate perché inconcepibili, non perché impossibili”.

La rete di VajontS 23 nasce da un’idea di Marco Paolini per Fabbrica del Mondo ed è realizzata da Jolefilm con la collaborazione di Fondazione Vajont. La sera di lunedì 9 ottobre 2023, nel 60esimo anniversario della tragedia del Vajont che costò la vita a 2000 persone, diventerà VajontS 23, azione corale di teatro civile messa in scena in contemporanea in 130 teatri dall’Alto Adige alla Sicilia e anche all’estero.

Tra queste città anche Manfredonia, tra questi teatri anche il Teatro Comunale “Lucio Dalla”, a oltre 700 km di distanza dal luogo degli eventi. Perché?

“Gli Apocrifi hanno aderito a VajontS 23 perché sappiamo tutti che la nostra città custodisce una ferita, che per praticità chiameremo Enichem, ma che per ogni cittadino di Manfredonia vuol dire scelta tra salute e lavoro, rischio ambientale, bonifica inadeguata, miopia nel guardare al futuro e – grazie alla Casa della Salute – anche ricerca epidemiogica partecipata”, afferma Cosimo Severo, direttore artistico di Bottega degli Apocrifi e regista che guiderà l’azione collettiva VajontS 23 a Manfredonia.

“Anche noi, quando abbiamo scelto di raccontare la storia dell’Enichem con lo spettacolo “SottoSopra”, abbiamo sentito il bisogno di un coro cittadino, in quell’occasione le donne hanno portato avanti per due anni una protesta di piazza, restituendo a questa città, troppo spesso immersa nel torpore, uno slancio vitale. Ecco, abbiamo deciso di aderire a VajontS 23 perché crediamo che gli slanci vitali collettivi siano oggi il solo vero motore di cambiamento”, sostiene Severo.