Angiola: “Riapriremo l’Osservatorio Meteoro-Sismico Nigri, un pezzo della storia di Foggia”

“Bisognerà intervenire per creare nuove opportunità per la città ma anche recuperando quello che l’incuria e l’incoscienza hanno reso inservibile”. Il candidato sindaco di Foggia Nunzio Angiola è intervenuto in un incontro tra esperti per annunciare che si batterà per la riapertura dell’Osservatorio Meteoro-Sismico Nigri.

“Stiamo facendo un elenco di strutture e servizi da recuperare e riattivare subito, tra cui quello dell’Osservatorio Nigri che per Foggia e non solo ha sempre rappresentato un valido punto di riferimento in materia di analisi e prevenzione di fenomeni sismici e atmosferici dialogando con la popolazione locale. È un pezzo della storia di questa città che deve essere recuperato e valorizzato”, conclude Angiola.

Intanto, per aprire un dialogo diretto con i cittadini oggi e domani gazebo in piazza Giordano delle liste civiche del candidato.