Porte chiuse allo stadio, la solidarietà al Manfredonia e ai tifosi. “Meritano pieno sostegno”

Incredulità a Manfredonia per l’annuncio di porte chiuse allo stadio “Miramare” in occasione del match casalingo contro il Team Altamura. “Desideriamo esprimere la nostra profonda preoccupazione e sconcerto per la narrazione con cui si cerca di attribuire le colpe alla situazione politica locale caotica”. Lo scrivono le forze politiche di opposizione Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Manfredonia Nuova, Molo21, Progetto Popolare e CON Manfredonia.

“È incomprensibile come si possa cercare di scaricare le responsabilità alla politica e ciò dimostra chiaramente l’incapacità del sindaco di gestire efficacemente la città e le sue esigenze. Tra l’altro, dopo aver chiesto alle stesse forze politiche appena poche ore prima di sedersi ad un tavolo per definire insieme un percorso condiviso.

La mancata agibilità del campo sportivo e l’incapacità di trovare una soluzione adeguata riflettono un’assenza di leadership e pianificazione, pertanto le forze di opposizione sono costrette ancora una volta a condannare l’incapacità politica di questa amministrazione.

Il Manfredonia Calcio e i tifosi meritano il nostro sostegno in questo momento delicato, e ci auguriamo non siano ulteriormente penalizzati, come già accaduto la scorsa stagione.

Chiediamo al sindaco di assumersi la responsabilità delle sue azioni e di concentrarsi sulla ricerca di soluzioni concrete – concludono – per garantire che il calcio possa continuare a essere un vanto per Manfredonia”.