“Sono venuto armato ma non volevo arrivare a questo”. Ragazzini perduti nel centro storico di Foggia

Uno spaccato della “peggio gioventù” foggiana quello che si è visto ieri sera in piazza Martiri Triestini, proprio alle spalle di Prefettura e Comune. In seguito ad un litigio, un 19enne ha accoltellato un 17enne, poi si è allontanato e ha girato un video raccontando di aver reagito alle provocazioni: “Non volevo arrivare a questo. Sapevo della vostra imboscata e sono venuto armato. Mi avete costretto ad usare l’arma perché uno di voi geni mi ha dato un pugno e mi avete attirato in un vicolo. Poi però vi siete spaventati e siete scappati in quattro quando io ho reagito. Quindi statevi zitti e non mi scocciate più”. Infine ha scritto: “Dicono che io sia violento e sia pericoloso, i primi ad alzare le mani però poi sono sempre gli altri. Fate le vittime solo perché poi se reagisco le prendete”. Il 19enne è stato subito fermato dalla squadra mobile.

Il giovane ferito, invece, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Nel frattempo sulle chat circolano i video della serata nei quali si vedono gruppi di ragazzini affollare la piazza, urlare e rincorrere la volante della polizia, quasi a dileggiare le forze dell’ordine dopo l’accaduto. Scene degradanti.