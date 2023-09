Accoltellamento nel centro di Foggia, un ragazzo 19enne fermato dalla polizia. Vittima in ospedale

Un 19enne è stato fermato dalla squadra mobile di Foggia per l’accoltellamento di ieri sera in piazza Martiri Triestini. Il ferito, un ragazzo di 17 anni, è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, al Policlinico Riuniti di Foggia. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi.

Non c’è ancora chiarezza sull’esatta dinamica e sul movente ma l’accoltellamento sarebbe scaturito in seguito ad un banale litigio. I fatti sono avvenuti in un’area centralissima della città, alle spalle di Prefettura e Comune.