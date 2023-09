Bocconi avvelenati in un parco di Foggia. Melfitani: “Andrò avanti fino a quando non ti troverò”

“Positivo al Brodifacoum, un veleno altamente letale ad azione anticoagulante appartenente alla famiglia delle idrossicumarine. Uno dei veleni più usati attualmente come topicida. Questo è il responso dello zooprofilattico di Foggia per quanto riguarda i bocconi trovati nel parco Collinette a Foggia”. Lo rende noto Annarita Melfitani dell’associazione animalista “Guerrieri con la coda”.

“Quindi non è più sospetto ma certezza. Ho appena chiamato la mamma di Mia, la piccola cagnolina salva per miracolo. La sua mamma (una foggiana proprietaria dell’animale, ndr) è stata velocissima nel tirarle fuori dalla bocca il pezzo di wurstel. Per me la storia non finisce qui, andrò avanti fino a quando non ti troverò – promette Melfitani -. I nostri animali non si toccano”.