Touring Club Italiano invita tutti alla caccia ai tesori arancioni, la più grande caccia al tesoro d’Italia

Domenica 8 ottobre torna la Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club Italiano: l’iniziativa che invita a scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra, attraverso percorsi unici che si snodano nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera Arancione e che accompagnano i partecipanti – oltre 15.000 ogni anno – sulle tracce di storie, persone, monumenti e piccole curiosità, custodite nei luoghi meno noti del nostro Paese.

Arrivata alla quarta edizione, la più grande caccia al tesoro mai vista in Italia coinvolgerà contemporaneamente 100 borghi Bandiera Arancione, pronti a proporre un percorso in 6 tappe, in grado di svelare la più profonda e autentica identità del territorio e delle sue comunità ed eccellenze. Un viaggio unico, ispirato dalla visione che da sempre contraddistingue il Touring Club Italiano: riscoperta e valorizzazione dell’inestimabile patrimonio italiano, da tutelare e promuovere.

In Puglia sarà possibile partecipare a Pietramontecorvino, Rocchetta Sant’Antonio, Troia, Biccari e Bovino (in foto) dove andranno in scena cacce a tema enogastronomico. A Orsara di Puglia e Alberona, invece, la caccia sarà animata da personaggi in costume tradizionale. In ogni borgo, una volta risolti i quesiti, verrà̀ offerto a tutti un dono del territorio. La Caccia ai Tesori Arancioni è aperta a tutti, adulti e bambini, ma i posti sono limitati.

Per partecipare basta iscrivere la propria squadra sul sito tesori.bandierearancioni.it e fare una donazione a importo libero, che andrà a sostenere i progetti del Touring Club Italiano così da permettergli di continuare la sua missione: prendersi cura dei piccoli centri nelle aree interne del nostro Paese, impegnandosi nella loro valorizzazione e accompagnandoli nel processo di rigenerazione.

Quest’anno, inoltre, per festeggiare insieme i 25 anni dell’iniziativa Bandiere Arancioni, al momento dell’iscrizione, si potrà scaricare gratuitamente, dall’app “Touring in Viaggio”, la guida Borghi da vivere 2023 in formato e-book, solitamente in vendita a 11,99 euro. L’appuntamento con la più grande caccia al tesoro mai vista in Italia è per domenica 8 ottobre.