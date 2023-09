Nel silenzio dello Zaccheria decide Tonin. Buona la prima casalinga del Foggia, steso il Giugliano

Operazione riscatto riuscita dopo il tonfo nel derby di Taranto. Il Foggia, in uno Zaccheria vuoto, batte di misura il Giugliano e conquista i primi tre punti della stagione. Decide un gol di Riccardo Tonin. Dopo un primo tempo avaro di emozioni con le due squadre che si controllano a vicenda, la partita si infiamma nella ripresa.

Dopo solo quattro minuti Tonin, tra i più attivi del Foggia, sfiora il gol con un pallonetto insidioso. Al 10’ sono i campani a rendersi pericolosi: Bernardotto da posizione favorevole impegna severamente l’estremo rossonero Nobile. Passano due minuti e il Foggia va in gol: Di Noia lancia Tonin in profondità che non esita a calciare in porta da posizione defilata. Foggia 1 Giugliano 0. Sulle ali dell’entusiamo ci provano anche Schenetti e Di Noia ma senza fortuna. Nel finale Cudini getta nella mischia Peralta e Vacca, il Giugliano tenta la rimonta ma è il Foggia a portarsi a casa l’intera posta in palio.