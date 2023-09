Ancora fiamme in provincia di Foggia. Questa volta sono i Monti Dauni a bruciare. Dalla serata di oggi decine di ettari di bosco stanno andando a fuoco nei pressi di Orsara di Puglia in contrada Cervellino in direzione Faeto. A fuoco anche un’abitazione che al momento non risulta abitata. Sul posto oltre ad una squadra dei Vigili del Fuoco si stanno dirigendo anche i Carabinieri Forestali e i volontari della Protezione civile.