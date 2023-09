Mainiero contro la coalizione di centrodestra: “Non ci sia spazio per chi ha ridotto Foggia in stato comatoso”

“Ho letto che oggi partirà il ‘tour dell’ascolto’ del centrodestra, organizzato per accogliere suggerimenti e segnalazioni sui problemi della città. Se non ricordo male, però, sono i partiti del centrodestra ad aver amministrato Foggia negli ultimi sette anni”. Lo afferma il candidato sindaco civico di “Resto a Foggia”, Giuseppe Mainiero che in un comunicato torna a colpire il rivale Raffaele Di Mauro, candidato della coalizione di centrodestra. Sui social, Mainiero ha anche postato un vecchio selfie di Di Mauro con l’ex sindaco Franco Landella, la cognata di quest’ultimo Michaela Di Donna ed altri esponenti della destra foggiana.

“Dopo sette anni lunghissimi e disastrosi supponevo che almeno conoscessero uno per uno i problemi che non sono stati minimamente capaci di risolvere – prosegue Mainiero -. Riuscendo persino ad aggravarli, vista la fine ingloriosa dell’amministrazione di Franco Landella (sciolta per mafia nel 2021, ndr) di cui hanno fatto parte e che hanno sostenuto. Invece bisogna prendere atto, per loro stessa ammissione, che stanno ancora cercando di capire cosa serva alla nostra città. E sarebbe questa la ‘migliore’ amministrazione per Foggia di cui parla lo slogan del candidato sindaco del centrodestra? Io credo che la migliore amministrazione per Foggia sia quella in cui non ci sarà spazio per chi l’ha ridotta in questo stato comatoso. Come ne sono convinti anche i tantissimi cittadini con cui parlo ogni giorno da mesi.

Il voto del 22 e 23 ottobre sarà fondamentale per dare a Foggia un futuro, liberandola da chi – a destra e a sinistra – negli ultimi venti anni l’ha devastata, voltando finalmente pagina e portando ad amministrare noi, che al contrario degli altri sappiamo esattamente cosa fare e come farlo. Noi che siamo l’unica e vera alternativa a chi ci ha già governato e non smette di riproporsi. Noi – conclude – che siamo preparati e pronti a far nascere un’altra Foggia”.