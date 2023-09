Brucia ancora l’ex President di Foggia, degrado senza fine nella struttura abbandonata da decenni

Un incendio si è sviluppato all’interno dell’ex hotel President di Foggia. È l’ennesimo episodio nella struttura abbandonata di viale degli Aviatori. La situazione di degrado mette a rischio i cittadini e la struttura sanitaria adiacente, il ‘San Francesco Hospital’ del Gruppo Telesforo. Nelle scorse settimane sono stati avviati i lavori di “messa in sicurezza”, con la muratura delle parti perimetrali aperte del plesso.

Un intervento che metterebbe al riparo dalle occupazioni abusive, ma certo non risolve i problemi di sicurezza e i rischi igienico-sanitari. Nel 2021 l’area era stata messa sotto sequestro dopo un importante incendio che ha spaventato i residenti della zona, i pazienti e i dipendenti dell’ospedale privato. L’anno scorso il Comune, guidato dai commissari, ha bandito una gara da circa 280mila euro per la esecuzione in danno dei lavori di messa in sicurezza mediante la chiusura di tutti i varchi di accesso del corpo di fabbrica e dell’annessa piscina. Un provvedimento, alla luce dell’incendio di oggi, evidentemente non risolutivo.