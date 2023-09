Foggia incoraggia Miriana: “Continua così, sei un esempio”. La giovane artigiana: “Grazie per l’affetto, vi aspetto”

Grande dimostrazione di affetto per Miriana Saracino e il suo negozio di borse aperto in via Bari a Foggia. Tantissime interazioni social per l’articolo sulla sua nuova avventura imprenditoriale. In un periodo non facile per Foggia c’è chi decide di investire, con coraggio e ambizione, sulla propria città. Miriana non ha solo aperto l’attività, ma si occupa anche di realizzare le borse da vendere.

Dopo l’articolo, molti cittadini, non solo foggiani, le hanno fatto visita spinti dalla curiosità o per fare qualche regalo.

“Sono felice dell’affetto ricevuto, seppur virtuale – scrive -. Ringrazio in primis l’Immediato che mi ha permesso di raccontare la mia nuova avventura e tutti i cittadini che hanno mostrato interesse nei confronti miei e della mia nuova attività. Vi aspetto”.

Sul web tanti attestati di stima: “Coraggio e voglia di fare”, scrive un utente. Un altro invece: “Bella sfida”. Un altro ancora: “Hai fatto della tua passione un lavoro, bravissima”. E poi: “Complimenti per l’entusiasmo”. “Ciò di cui abbiamo bisogno, ambizione e sogni che si realizzano”. “C’è ancora chi crede e investe in questa città”. “Non è scappando che si cresce”. “È una bella risposta al pessimismo che pervade questa città. Complimenti perché ami così tanto Foggia”.