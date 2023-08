Miriana apre negozio a Foggia con borse artigianali realizzate da lei. “La mia sfida tra ambizione e coraggio”

Un negozio con borse realizzate direttamente dalla titolare o da altri artigiani italiani. Una realtà originale e interessante offerta dalla città di Foggia grazie all’impegno e alla passione della 24enne Miriana Saracino.

È lei stessa a raccontare a l’Immediato questa nuova esperienza imprenditoriale: “Miriana Saracino Pelletteria nasce per dar vita alle fantasie e ai desideri di chi sceglie di affidarsi alle mie, alle nostre mani – spiega Miriana -. Shopper, borsa a tracolla, da giorno e da sera all’interno del mio negozio è difficile che non ci sia qualcosa che faccia al caso dei miei clienti e, di fronte al cliente più esigente alla ricerca di qualcosa di unico, entra in gioco il mio laboratorio. Non parliamo del classico negozio di vendita al dettaglio, Miriana Saracino Pelletteria è un negozio bottega, elemento distintivo e punto di forza”.

Nel negozio non è presente nessun marchio conosciuto ma, esclusivamente prodotti realizzati da Miriana e da mani sapienti di artigiani italiani. “C’è anche una collezione ‘vegan’. Parliamo di borse realizzate totalmente in fibra vegetale, a basso impatto ambientale, ma con lo stesso livello qualitativo della pelle animale. In questo modo sono felice di poter accogliere nel mio negozio anche animalisti e ambientalisti. Non ho mai amato seguire la massa, nell’abbigliamento, negli accessori, sono sempre alla ricerca di qualcosa di unico, originale e questo aspetto voglio che diventi anche dei miei clienti. La borsa è l’accessorio per eccellenza, e perché non unire la praticità a forme nuove e materiali di qualità? Questo è il mio obiettivo. Sono entrata in questo mondo, in parte nuovo e in parte sempre presente nella mia vita, seguendo le orme di mio padre, in questo settore da più di 30 anni”.

Per Miriana la guida del genitore “è fondamentale”, come “i suoi consigli quotidiani per poter conoscere sempre più questo mondo. Non nascondo di aver avuto paura prima dell’apertura, vengo da un lavoro totalmente differente, mi sono occupata per 4 anni dell’organizzazione di matrimoni ed eventi, ma il supporto e l’aiuto dei miei genitori sono stati e sono fondamentali. La vera sfida per me è seguire e ottenere risultati in entrambe queste passioni che non definisco lavoro. Sicuramente a 24 anni è una grandissima sfida, coraggiosa soprattutto, ma il mio essere ambiziosa mi porta a voler essere sempre un passo avanti. Investire in questa città forse è stata la scelta più coraggiosa che potessi fare. È vero, siamo in una città che offre poco a noi giovani, ma bisogna crederci e non abbandonarla – afferma con convinzione Miriana -. C’è bisogno di portare delle novità, e sono convinta di aver contribuito a farlo con la mia pelletteria e con il mio laboratorio. Il negozio è proprio come lo immaginavo, mi rispecchia appieno, ed anche questo è stato frutto delle nostre mani, mie e di mio padre. Abbiamo disegnato e progettato tutto ciò che è al suo interno e veder prendere vita ciò che mesi fa era solo nella nostra mente e su carta è una grande soddisfazione”.