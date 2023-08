“Per me Foggia è stata la cura, qui ho ricevuto gentilezza e amore”. Il messaggio di una ragazza “riabilita” la città

Foggia al centro delle cronache nazionali dopo l’omicidio della tabaccaia Franca Marasco, uccisa nella sua attività di via Marchese De Rosa. Ma sulle storie social di “morenoesanta”, una pagina che esalta le bellezze del capoluogo, è apparso il racconto di una ragazza che a Foggia dice di essere rinata.

“Vivo a Foggia da ormai 4 anni per lavoro e ci tenevo a scrivervi due parole. Innanzi tutto vi ringrazio per ciò che mostrate, e come lo mostrate, grazie alla vostra pagina ho conosciuto e amato la vostra terra, che ormai sento un po’ mia. Dopo l’ultimo episodio di cronaca che è successo, sto leggendo molte negatività. Volevo far arrivare il mio messaggio: io a Foggia sono rinata. Per varie situazioni della vita per me Foggia è stata la cura. Per molti potrebbe sembrare strano ma è così. Volevo far sapere che ho conosciuto persone meravigliose qui, che ormai saranno sempre parte della mia vita. Ho ricevuto gentilezza, amore, e accoglienza da subito. Non so quanto resterò qui, ma sono sicura che Foggia resterà sempre la mia seconda casa. Continuate così, perché fate vedere la faccia più vera di questa città, quella che molti forse non riescono più a vedere. Siete meravigliosi. Un forte abbraccio”.