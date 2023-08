Fallucchi su Di Mauro: “Gentilezza, valori cattolici e determinazione. Ha l’ambizione di migliorare Foggia”

“Abbiamo scelto Raffaele Di Mauro come candidato sindaco di Foggia”. Lo afferma Anna Maria Fallucchi, senatrice foggiana di Fratelli d’Italia. “Una scelta che premia le qualità umane, di equilibrio e di umiltà, e le qualità politiche, di coerenza e moderazione, di un giovane che ha già alle spalle una lunga esperienza di militanza e dirigenza politica. Una storia di coerenza e di solida appartenenza al centrodestra.

Chi non potrà in alcun modo mettere in discussione la sua onestà – perché Raffaele è una persona perbene – e le sue qualità proverà ad agitare fantasmi e non disdegnerà di utilizzare le armi della denigrazione e della maldicenza (i professionisti dell’odio sono già all’opera).

Ma sono certa che Raffaele saprà presentarsi ai foggiani per com’è, con la sua mitezza, con la sua gentilezza e con i suoi profondi valori cattolici. Ma anche con l’energia e la determinazione di un giovane che ha passione per la politica e ha l’ambizione di migliorare la propria città”.