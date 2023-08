Tajani su Di Mauro: “Saremo al suo fianco. Farà una proposta seria e rigorosa per Foggia”

“Rivolgo il mio in bocca al lupo più sentito all’avvocato Raffaele Di Mauro, coordinatore provinciale di Forza Italia, da oggi candidato sindaco di Foggia per il centrodestra unito. Sono certo che saprà, assieme a tutti gli amici della coalizione, formulare una proposta politica seria e rigorosa per la città, duramente provata soprattutto dal fenomeno della criminalità. Saremo al suo fianco per accrescere la sicurezza dei cittadini e offrire nuove prospettive economiche”. Così in una nota Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia.

“Sono molto lieto per l’intesa che è stata raggiunta per la candidatura, a Foggia, come sindaco di Raffaele di Mauro, coordinatore provinciale di Forza Italia – dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia -. Sul suo nome si registra una convergenza di un’ampia coalizione che va al di là dei partiti principali del centrodestra e che potrà estendersi anche ad ulteriori realtà del territorio, oltre a tanti altri movimenti alternativi alla sinistra. Ci sono quindi le possibilità per ripetere a Foggia quanto è accaduto, qualche settimana fa, a Brindisi e a costruire un’alternativa importante in tutto il territorio pugliese. A Raffaele di Mauro gli auguri di buon lavoro nella certezza che sarà alfiere di un ampio schieramento e che saprà interpretare al meglio lo spirito unitario e vincente del centrodestra di governo”.