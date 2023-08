Muore dirigente medico dell’ospedale di San Severo: “Perdiamo donna di grande carisma”

Oggi è venuta a mancare la dottoressa Antonietta Costantino, guida della direzione medica del presidio Ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” di San Severo negli ultimi dieci anni.

Donna e medico dal grande carisma, Antonietta è stata dipendente della ASL Foggia sin dagli inizi della sua carriera.

“Questa notizia ci colpisce e ci addolora – dichiara il direttore generale della ASL Foggia Antonio Nigri esprimendo il cordoglio personale e dell’intera Azienda-. Siamo vicini al marito Leonardo, ai figli Alessandro e Stefano e a tutti i colleghi che hanno lavorato con lei, per l’incolmabile perdita che li ha colpiti.

Antonietta ci mancherà – prosegue Nigri – per tutto quello che rappresentava: persona straordinaria e dirigente di alto livello, capace di gestire situazioni complesse con grande professionalità e determinazione. Antonietta è stata una professionista esemplare, per competenza, passione e abnegazione. Forte e risoluta quando le circostanze lo richiedevano, ma sempre capace di trasmettere empatia a tutti coloro che le erano vicini. Ne ricorderemo – conclude – la tenacia, la determinazione, l’amore per il proprio lavoro, uniti ad una grande umanità”.