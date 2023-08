La coalizione di centrodestra: “Con Di Mauro per un nuovo progetto di rilancio della città di Foggia”

Come anticipato da l’Immediato, è Raffaele Di Mauro il candidato sindaco del centrodestra a Foggia. L’ufficialità è giunta attraverso una nota delle segreterie regionali di Fdi, Fi, Lega, Noi Moderati, Udc e Nuovo Psi.

“Fumata bianca per la candidatura del sindaco di Foggia: le segreterie regionali dei partiti del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UDC, Nuovo Psi e movimenti civici) su indicazione dei dirigenti locali e provinciali delle stesse liste, hanno individuato nella figura politica dell’avvocato Raffaele Di Mauro il candidato sindaco che unisce l’intera coalizione intorno al nuovo progetto di rilancio della città di Foggia. L’intera coalizione ringrazia coloro che sono stati proposti in queste settimane durante i tavoli politici e che, da oggi, correranno in prima linea al fianco del candidato Raffaele Di Mauro per portare il centrodestra alla vittoria”.

La coalizione ha poi fornito un profilo di Di Mauro, eccolo: “Raffaele di Mauro, 41 anni, avvocato presso l’ufficio legale del Consorzio per la Bonifica della Capitanata. Cristiano cattolico, sposato e papà. Già giornalista pubblicista e appassionato di scrittura. Una lunga militanza in Forza Italia. Muove i primi passi politici come rappresentante degli studenti universitari. In Forza Italia dal 2002, svolgendo il ruolo di coordinatore provinciale del movimento giovanile dal 2006 al 2013. Dal 2015 Coordinatore provinciale di Forza Italia. Primo dei non eletti alla Camera dei Deputati nel 2018 e Consigliere Comunale dal 2019. Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale dal 2020 al 2021″.

