Commissione antimafia a Foggia dopo l’omicidio della tabaccaia. “Città non è sola, lo Stato lotta per liberarla”

“Foggia non è sola e c’è uno Stato che lotta incessantemente per liberarla dalle tenaglie della criminalità: l’omicidio di Franca, titolare di una tabaccheria, non resterà impunito e la giustizia, ne siamo certi, non tarderà ad arrivare. La Commissione parlamentare antimafia, come già annunciato, sarà a Foggia l’8 settembre per affrontare lo stato delle cose incontrando le principali istituzioni del territorio”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia e deputato di Fi, Mauro D’Attis, dopo l’omicidio compiuto ieri a Foggia di Francesca Marasco, la 72enne uccisa a coltellate all’interno della sua tabaccheria.

“Il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine – aggiunge – è un intervento ormai improcrastinabile per far fronte al fenomeno criminale in modo efficace, accrescendo la percezione di sicurezza dei cittadini”. “Ma non basta: accanto a interventi di controllo e repressione, bisogna – continua il parlamentare – avviare un confronto su programmi di integrazione sociale e culturale”. “Siamo profondamente vicini alla famiglia di Franca e alla comunità che oggi piangono per questa tragedia e attendiamo l’esito delle indagini per dare un volto e un nome al responsabile di un crimine così efferato. L’ennesimo. Ma lo Stato – conclude D’Attis – saprà rispondere, questa è una certezza”. (Ansa).