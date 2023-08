Allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali e vento in Puglia fino a mezzanotte. Nel bollettino diramato dalla Protezione civile regionale sono previste precipitazioni “a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati” sulla Puglia centro-meridionale, oltre a “venti da forti a burrasca occidentali” su tutta la regione.