I tabaccai foggiani dopo la morte di Franca Marasco: “Siamo tra le categorie più colpite. Vogliamo i controlli”

“Una collega di 72 anni ha perso la vita dopo essere stata aggredita in maniera feroce nella sua tabaccheria a Foggia”. Lo riporta il presidente nazionale della Federazione italiana Tabaccai, Mario Antonelli, che spiega: “Proprio oggi la rivendita aveva riaperto dopo le ferie estive. Lanciamo ancora una volta un grido di allarme alle istituzioni e alle forze dell’ordine – prosegue Antonelli – per rafforzare il controllo su tutto il territorio e predisporre urgenti misure di sicurezza atte a fronteggiare questo continuo dilagare della criminalità. Fatti così drammatici scuotono e colpiscono l’intera comunità”.

“Siamo addolorati per la collega che ha perso la vita – dichiara il presidente del sindacato provinciale Tabaccai di Foggia Raffaele Vincenzo De Tinno – e ci auguriamo che presto il malfattore possa essere arrestato per il brutale reato commesso. Noi tabaccai siamo una delle categorie più colpite dalla criminalità. Furti e rapine si succedono continuamente e alcune volte, purtroppo, si verificano veri e propri episodi di inaudita violenza, come quello che ha coinvolto la nostra cara collega Francesca. Basta contare morti, sono necessari più controlli e sicurezza”.

“Un ennesimo fatto di cronaca nera ha sconvolto in queste ore la città di Foggia. L’uccisione della titolare della tabaccheria di via Marchese de Rosa, nostra associata, ha scosso gli animi non solo degli operatori commerciali, ma dell’intera cittadinanza”. Così il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro.

“Un sentimento di profondo turbamento si è percepito sin da subito nella collettività dopo la diffusione della tragica notizia di una rapina finita nel sangue. Non vi può essere giustificazione alcuna per ciò che è accaduto: non è possibile morire sul luogo di lavoro. In questa triste occasione – ancora una volta – siamo al fianco delle Forze dell’Ordine, che sapranno assicurare i responsabili alla giustizia. Ma non basta: è necessario che ciascun foggiano, ogni associazione cittadina e le Istituzioni tutte sappiano reagire con forza: alla criminalità si deve rispondere con azioni concrete di coesione e di partecipazione. Non dobbiamo arretrare di un passo. Alla famiglia della signora Franca Marasco va la vicinanza e la solidarietà della Confcommercio di Foggia per questo atto crudele”.

“L’omicidio di questa mattina a Foggia della tabaccaia Francesca Marasco, uccisa nel corso di una rapina, ci lascia sgomenti e sconvolge tutta la nostra comunità – ha commentato il presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti -. Perdere la vita per mano criminale mentre si sta svolgendo con sacrificio la propria attività lavorativa è inaccettabile ed è un gesto da condannare con forza. Apprendo con dispiacere i reiterati episodi di rapina subiti dalla sfortunata vittima, l’ultimo parrebbe risalire proprio a quest’estate. Sconvolge oltremodo il vile gesto perpetrato in pieno giorno, in una zona così centrale della città.

Esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia della signora Francesca e alla comunità di Foggia, insieme a tutti i membri e gli organi della Provincia di Foggia, profondamente addolorati e attoniti per quanto accaduto. Il nostro territorio ha sempre più bisogno di risposte certe sul terreno della sicurezza e della legalità e siamo certi che le Forze dell’ordine sapranno quanto prima assicurare alla giustizia i responsabili di questo inspiegabile omicidio”.