Troia regina dell’estate sui Monti Dauni: “Qualità della vita e clima buono, possiamo considerarci un quartiere di Foggia”

Anche quest’anno la cittadina di Troia tra le più visitate durante i mesi estivi, e una delle mete preferite da chi vive nelle città di pianura, come Foggia, non solo per un soggiorno stagionale, ma anche per trasferirsi definitivamente. Sono i possibili effetti dei cambiamenti climatici. “In molti lo hanno già fatto, altri lo prospettano perchè a Troia come anche in altri comuni dei Monti Dauni, la qualità della vita sta raggiungendo buoni livelli. Noi siamo molto vicini a Foggia, possiamo considerarci un quartiere del capoluogo. Siamo pronti a questa che potrebbe rappresentare la rinascita dei nostri paesi”.