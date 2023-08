“Cambiare l’immagine di Foggia”, Angiola scrive alla Rai e annuncia sostegni all’informazione locale

“L’informazione riveste un aspetto fondamentale per Foggia. Dovremo lavorare tutti insieme, dopo le elezioni, per costruire una nuova immagine della nostra città tutelando anche gli organi di informazione locali a cui il Comune e le società partecipate dovranno destinare dei fondi, così come faremo appello alle aziende locali. Ma dovremo ottenere anche collaborazione e sostegno dal servizio pubblico affinché la RAI intervenga per mostrare i lati positivi di questa comunità”.

Nunzio Angiola, candidato Sindaco di Foggia per una coalizione di Liste civiche, annuncia provvedimenti in favore degli organi di informazione del territorio e invia una lettera per i direttori del Tg1, Tg2 e Tg3 affinché vengano a Foggia per rendersi conto che la città non è solo criminalità e degrado, ma che ci sono tanti aspetti positivi che stanno emergendo, augurandosi che anche gli altri candidati a Sindaco facciano la stessa cosa.

Ecco il testo della lettera indirizzata alla RAI.

Gent.mo Direttore, le scrivo da cittadino che vive in una realtà sicuramente non facile, ma dove si avverte una grande voglia di rivincita contro un degrado sociale ed una desertificazione economica resa ancora più evidente dalla presenza della cosiddetta Quarta Mafia. Dopo le numerose attività investigative, arresti e condanne di cui diverse definitive, Foggia sta tornando a respirare e vede una reazione da parte di tutta la comunità cittadina che non è solo criminalità e devianza minorile. Foggia è, soprattutto, altro. La invito a venire a Foggia per rendersi conto personalmente che questa città ha delle potenzialità incredibili che, però, spesso non vengono espresse. Foggia capitale del mondo agricolo, patria del pomodoro lungo, Granaio d’Italia, centro nevralgico dei collegamenti stradali e ferroviari tra nord e sud e tra l’asse Tirrenico e quello Adriatico. La riattivazione dell’aeroporto Gino Lisa sta consentendo l’arrivo di imprenditori e turisti. Foggia fu anche capitale dell’impero Federiciano ed attende finanziamenti per riportare alla luce i camminamenti che l’Imperatore fece costruire, ma è anche territorio dove dominava la forza di Arpi ed ancora prima si imponeva come insediamento neolitico di enormi dimensioni, ancora sotto metri di terra e che attende di emergere in modo da diventare attrattore turistico. Foggia patria di personaggi illustri e di eccellenze riconosciute a livello mondiale. Tra meno di due mesi si terranno le elezioni comunali che metteranno la parola fine al commissariamento dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per mafia. Da quel momento potrà partire una nuova fase anche istituzionale per la Città. Le chiedo di dedicare a Foggia, che nella seconda guerra mondiale è stata una delle città che ha subito più conseguenze tanto da ricevere una medaglia d’oro al valor militare ed una al valore civile, lo spazio che merita e non solo nelle pagine di cronaca nera. Ci aiuti a far emergere i lati positivi, ci aiuti a far riemergere l’orgoglio dei foggiani e l’amore per la loro Città. Il servizio pubblico ha il dovere di offrire a questa comunità i giusti spazi per far capire all’Italia intera che Foggia è una città dove oggi si può vivere e dove si possono coltivare sogni.