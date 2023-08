Sui Monti Dauni nasce “Hub 801”, il primo grande spazio di coworking del Foggiano

Inaugurato a Panni sui Monti Dauni “Hub 801”, il primo grande network di spazi di coworking presente in provincia di Foggia. Un progetto che si rivolge ad imprese, investitori, startup, organizzazioni, enti e associazioni, offrendo tutti i servizi necessari per la consulenza ed il supporto per i bandi del PNRR rivolti alla pubblica amministrazione e ai privati. Hub 801 (altitudine di Panni) sorge nel cuore del centro storico e sarà presto un centro polifunzionale per l’info Point, il museo della zampogna, la cooperativa di comunità.

“E’ l’idea di un processo innovativo – afferma il coordinatore di Hub 801, Agostino Arpino – con 23 Progetti in corso della “linea C” bando Imprese Borghi 5 Progetti da implementare sull’Architettura Rurale; 3 Progetti in affiancamento alla “linea B” Attrattività dei Borghi; 1 Progetto per un nuovo HUB in accordo con 5 Comuni; 15 Aziende a supporto con la nuova Rete di Impresa; 6 Strutture extralberghiere da gestire. Tutto questo a Panni, si proprio qui,per impedire il degrado, l’incuria e la perdita di identità di un bene della storia urbana. Significa riattivare una comunità, offrire possibilità di lavoro, generare proposte culturali e creare occasioni virtuose di uso del tempo”.

“Un contenitore culturale – aggiunge il sindaco Amedeo De Cotis – dove aziende e tecnici si incontreranno per nuove future progettazioni a favore dei comuni dell’unione Monti Dauni e delle aree interne. Un fervido grazie a chi, a livello regionale, ha creduto in noi, ai sindaci che si sono resi subito disponibili a collaborare con il nostro HUB, alle aziende future protagoniste e a quanti hanno aiutato questa amministrazione ad arrivare a questo primo traguardo”.