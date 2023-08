“Il lungo viaggio del Sud”, via alla settima edizione di letture d’agosto a Bovino

Da questa sera al 20 agosto torna Letture d’agosto che per la settimana edizione attraverserà molti luoghi di Bovino. Alla tradizionale piazza Marino Boffa si aggiungono la Chiesa del Carmine, piazza Duomo e il parco Liliana Rossi. Il lungo viaggio del Sud è il titolo di questa edizione e il perché lo spiegano i curatori scientifici del festival, Oscar Buonamano e Lea Durante.

“Spetta a noi portare fuori dai confini della retorica la narrazione di un Sud inadeguato e alla ricerca costante di comprensione e aiuti. Contrastare la rappresentazione di un Sud immobile, vittimista, sempre un passo indietro rispetto all’idea più diffusa di una modernizzazione che fa riferimento ad aree e culture diverse. Questa lettura del Meridione è solo parziale, spesso perfino fuorviante. La storia, la letteratura, il discorso pubblico possono aiutarci a non dare per scontato un destino di subalternità e a conoscere esperienze e fatti che raccontano questo mondo, nel passato e nel presente, in modo più complesso e articolato, per comprendere il viaggio che il Sud compie ogni giorno sulla strada del progresso e dei diritti, attraverso lo sforzo di donne e uomini che hanno visto il cambiamento dove sembrava che ci fossero solo terra e povertà». Molto ricco il programma che si svolgerà l’11, 12, 13 e 20 di agosto.

Si parte da Carmine Pinto e il suo libro, Il brigante e il generale. (Editori Laterza, 2022). Il 12 appuntamento con un’anteprima nazionale, lo spettacolo Come un filo D’erba. Rocco Scotellaro a con Rocco Capri Chiumarulo e Paolo Mastronardi. Il 13 è la volta di Maura Chiulli con Ho amato anche la terra (Hacca edizioni, 2022) e Maria Anna Di Gioia con Com’è l’acqua. Riconoscere il mare invisibile del matriarcato (settenove edizioni, 2022). Domenica 20 agosto due appuntamenti, Aperilibri, a partire dal libro L’anniversario di Emmanuele Carrère e L’evento di Annie Ernaux, al parco Liliana Rossi. In piazza Duomo Stereotipici, voci e testi di Maria Casamassima e Vincenzo Russo e con un testo liberamente tratto da Antonio Amurri, con la regia di Vincenzo Russo. Nel corso di questi anni sono stati ospiti di Letture d’agosto: Renzo Paris, Gabriella Genisi, Paolo Di Paolo, Donatella Di Pietrantonio, Leonardo Palmisano, Gisella Orsini, Simona Barba, Nicola Tramonte, Bruno Arpaia, Nico Catalano, Carmine Castoro, Francesco Colangelo, Antonella Gaeta, Luigi Giannotti, Denise Duina, Giuseppe Lupo, Giovanni Rinaldi, Rita Lopez, Marida Pierno, Nunzia Antonino, Michele Rampino, Carlo Bruni.