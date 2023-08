Tutti pazzi per il prosciutto di Faeto. Migliaia di visitatori alla “Fete de lu presutte de Faite”

Il bosco di Faeto si riprende la scena e nella giornata di ieri, nonostante il termometro non superasse i 18-20 gradi, ha ospitato migliaia di visitatori per La “Fete de lu presutte de Faite”. In molti dalle province di Bari e Foggia sono fuggiti dall’afa cittadina per trascorrere una giornata in tutto relax sui Monti Dauni e nel lussureggiante bosco di Faeto tra un panino al prosciutto e un bicchiere di buon vino. Gli organizzatori (FC LAB) hanno stimato la presenza di almeno 5000 persone. Oltre 2000 i panini al prosciutto venduti. Ai nostri microfoni i commenti del sindaco Michele Pavia e della gente che ha preso parte alla sagra.