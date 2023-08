Foggiano estorce soldi ad una 28enne ma lei lo fa arrestare. “Episodio dimostra importanza denuncia”

Minaccia continuamente una donna per farsi restituire un presunto debito e subito dopo aver intascato una parte del pagamento viene arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per estorsione. Protagonista della vicenda, un 41enne originario della provincia di Foggia, ma da tempo residente a Termoli, già titolare di numerosi precedenti penali. L’uomo al momento del fermo è stato trovato con 120 euro in tasca, appena pagati dalla vittima, una ragazza di 28 anni.

L’inchiesta dei militari ha accertato che il denaro consegnato dalla donna costituiva solo una parte dei mille euro complessivi richiesti dall’estorsore dopo reiterate minacce. L’arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Larino ed a carico del 41enne è stata confermata la custodia in carcere. “L’episodio in questione – fa sapere il comandante dei carabinieri di Termoli Alessandro Vergine – dimostra l’importanza della denuncia da parte delle vittime che recentemente, per fortuna sempre più spesso rispetto al passato, riescono a superare i propri timori iniziali e si dimostrano maggiormente propense a denunciare anche fatti di una certa gravità, come nel caso odierno”. (Ansa)