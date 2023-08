Foggia sconfitto a Catanzaro, decide l’ex Curcio. Buon match dei rossoneri

Un gol a venti minuti dal termine dell’ex Alessio Curcio condanna un Foggia ancora in fase sperimentale e regala al Catanzaro la prima vittoria stagionale che vale il passaggio ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia dove troverà l’Udinese. Quanto al Foggia del neo tecnico Cudini, nonostante in ritardo di preparazione, ha giocato una buona partita, dimostrando di poter nettamente migliorare in vista del prossimo campionato di C che dovrebbe iniziare il 3 settembre.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Krastev, Brighenti, Scognamillo; Situm, Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte; Brignola, Curcio. All. Vivarini

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Garattoni, Papazov, Rizzo, Antonacci; Schenetti, Marino, Martini; Vitali, Beretta, Peralta. All. Cudini